Tripadvisor: Singapore Airlines in vetta

Unica linea aerea italiana a essere premiata Air Dolomiti

Singapore Airlines regina mondiale dei cieli, seguita da Air New Zeland e da Emirates. TripAdvisor ha annunciato oggi i vincitori delle classifiche delle compagnie aeree preferite dai viaggiatori a livello mondiale. A livello italiano, l’unica compagnia premiata è Air Dolomiti nella categoria classe economica in Europa.

La Top 10 globale invece è dominata dall’Asia, con ben quattro linee aeree in classifica (Singapore Airlines, Japan Airlines, EVA Air e Korean Air), seguita dal Medio Oriente con due linee aeree (Emirates and Qatar Airways). Ecco la classifica: 1. Singapore Airlines 2. Air New Zealand 3. Emirates 4. Japan Airlines 5. EVA Air 6. Southwest Airlines 7. Jet2.com 8. Qatar Airways 9. Azul 10. Korean Air

Ansa