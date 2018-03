Ultime dal mondo dell’editoria. Sta per uscire il libro “Il pianista di Yarmouk”

Vogliamo segnalarvi un interessante libro edito dall’ottima La neve di Teseo. Si chiama Il pianista di Yarmouk, ed è stato scritto dal talentuoso autore Aheam Ahmad.

Ma di cosa parla il libro? Scoprite con noi la sinossi del romanzo, che è poi la storia di Aeham Ahmad. Si parla della sua infanzia in una Siria ancora in pace, l’inizio delle rivolte preludio di una guerra terribile, la fuga per la stessa via battuta da migliaia di disperati. Poi si prosegue con unn lungo e pericoloso viaggio via terra, la drammatica traversata del Mediterraneo, le insidie della rotta balcanica. Fino alla nuova vita in Germania, dove ha realizzato il suo sogno di artista e si esibisce nelle più importanti sale concerti, ma è costretto a vivere lontano dalla sua famiglia di origine, rimasta in Siria. Allora come oggi, è la musica che gli ha salvato la vita a dargli conforto e infondergli coraggio… il resto lo scoprite da voi. Noi non possiamo fare altro che suggerirvi l’acquisto. Costa solo 20 euro e lo trovate in tutte le librerie.