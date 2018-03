Dopo il bulldog morto nella cappelliera, un pastore tedesco spedito per sbaglio a Tokyo

Secondo incidente con i cani in una settimana per la United Continental: dopo il bullgog morto lunedì durante il volo, dopo che l’equipaggio aveva costretto il padrone a far viaggiare l’animale nella cappelliera, un pastore tedesco è stato imbarcato per errore in Giappone mentre la sua destinazione era Kansas City. La compagnia aerea è costretta a deviare l’aereo per riportarlo indietro.