Piaggio: avviata procedura licenziamento per 114 lavoratori 

Avviata la procedura di licenziamento per 114 lavoratori Piaggio Aero, di cui 80 genovesi. Si tratta di lavoratori che al momento si trovano in cassa integrazione, prevista fino al prossimo luglio. “Abbiamo chiesto un incontro urgente all’azienda – spiega Bruno Manganaro, segretario Fiom Genova – ma ciò che fa più rabbia e’ che l’azienda aveva parlato di un piano di ristrutturazione senza esuberi. Posizione ribadita il 10 marzo scorso in un’intervista sulla stampa genovese (Medi Telegraph, Secolo XIX) dall’ad di Piaggio, Renato Vaghi” dice il sindacalista. “Ci sentiamo presi in giro: è come se l’azienda stesse aspettando il “vuoto di governo” per agire in questa maniera” dice Manganaro. Dall’avvio della procedura devono trascorrere massimo 75 giorni per far diventare i licenziamenti effettivi: 2 mesi e mezzo in cui si cercerà di scongiurare l’ennesima emorragia di posti di lavoro in Liguria.