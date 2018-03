Mattarella: ‘Ora serve senso di responsabilità’

Appello del capo dello Stato: ‘Bisogna saper collocare al centro interesse generale cittadini’

Bisogna tutti avere “senso di responsabilità” e pensare al bene generale dei cittadini. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad una cerimonia al Quirinale per l’8 marzo. “Abbiamo ancora – e questo riguarda tutti – avremo sempre bisogno di questa attitudine: del senso di responsabilità di saper collocare al centro l’interesse generale del Paese e dei suoi cittadini“, ha sottolineato in un passaggio del suo discorso in occasione della cerimonia della giornata internazionale della donna.”Questa è una crisi difficilissima” e bisogna pensare “all’interesse generale” e mostrare “senso di responsabilità”, ha detto Giorgio Napolitano a margine della cerimonia. Il presidente Napolitano ha sottolineato i concetti espressi poco prima da Sergio Mattarella spiegando che il capo dello Stato “ha detto oggi delle cose importanti nella categoria dell’interesse generale. Cose – ha detto ancora Napolitano – di cui bisogna sempre tenere conto. Cose importanti anche sul senso di responsabilità di cui tutti dovranno dare prova“.

ANSA