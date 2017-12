Anche la Liguria vuole l’autonomia

Cresce la voglia di autonomia. Dopo Emilia Romagna, Lombardia e Veneto un’altra regione del Nord reclama maggiore autonomia e risorse per esercitarla, la Liguria. Il presidente della Regione Giovanni Toti (Fi) presenterà domani in giunta un documento con il quale verranno richieste al Governo maggiori competenze su dieci materie, a partire da porti, grandi reti di trasoprto, ambiente, organizzazione territoriale, urbanistica. Una richiesta che arriva a legislatura praticamente finita: “Presenteremo le nostre richieste al governo ancora in carica – afferma Toti in un’intervista con il Corriere della sera – per sederci al tavolo già aperto da Gentiloni e Bressa con Lombardia ed Emilia, che una con il referendum e l’altra seguendo il percorso ex articoli 116 e 117 rivendicano maggiore autonomia. E’ un modo per accelerare i tempi: porteremo la mozione in consiglio e gennaio e ci faremo trovare pronti se toccherà al prossimo governo concludere l’iter”.

