La Costituzione compie settant’anni

#70anni Evviva la #Costituzione”. Così, su Twitter, il premier Paolo Gentiloni, celebra i 70 anni dall’approvazione della Carta costituzionale repubblicana. Era, infatti, il 27 dicembre 1947 il giorno in cui fu promulgata da Enrico De Nicola, sino ad allora, e dal 1 luglio 1946, Capo provvisorio dello Stato – eletto dalla Costituente – e presidente della repubblica dal 1 gennaio 1948, giorno dell’entrata in vigore della Carta, proprio in virtù della prima delle Disposizioni transitori e finali. A controfirmare furono il presidente dell’Assemblea Costituente stessa, Umberto Terracini, quello del Consiglio, Alcide De Gasperi, e, ovviamente, il Guardasigilli, Giuseppe Grassi. E proprio la Sala della Costituzione torna oggi protagonista perche’ il Senato ha deciso che la Sala di Palazzo Giustianiani in cui avvenne lo storico atto della firma si apra agli italiani con una cerimonia, l’esposizione di documenti dell’epoca e la proiezione di un video appositamente realizzato dal Senato della Repubblica. Sarà il presidente del Senato, Pietro Grasso, a dare il via all’iniziativa, alle ore 17, ricordando la firma della Carta Costituzionale a pochi passi dalla stessa scrivania, ricoperta da un drappo rosso identico a quello di settant’anni fa. Accanto, la celebre foto che ritrae il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, che appone la propria firma e in piedi, ai due lati, il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, il Guardasigilli, Giuseppe Grassi, e il presidente dell’Assemblea Costituente, Umberto Terracini. “Felice anniversario alla nostra #Costituzione! E un pensiero riconoscente a quanti hanno combattuto e sono morti per fare dell’Italia un Paese libero, democratico, unito”, ha scritto su Twitter il ministro Claudio De Vincenti. “Nasceva dal lavoro paziente di donne e uomini liberi che avevano combattuto il fascismo e che, divisi su molto, in comune avevano a cuore democrazia e giustizia sociale. Per questa bella Carta che ci avete lasciato, grazie”, scrive sempre su Twitter il capogruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato.

ItaliaOggi