Elsa Fornero: “Silvio Berlusconi? Ha acquisito saggezza, gli servirà a tenere Matteo Salvini lontano dal governo”

Silvio Berlusconi? “Sembra essere diventato saggio, una saggezza che quando ha governato non aveva ancora acquisito, si vede che si impara sempre nella vita. E sono convinta che la saggezza di Berlusconi gli farà tenere Salvini lontano dal governo”. Così la ex ministra del lavoro Elsa Fornero a Circo Massimo, su Radio Capital. “Su di un’eventuale grande coalizione Pd-Forza Italia, Fornero ha aggiunto: “Fra le soluzioni, mi sembra la meno peggio. Mi auguro che ci sia una certa saggezza nel voto per cui il Paese possa avere un governo che guardi un po’ lontano e non soltanto alle convenienze politiche di alcuni pseudoleader. Sono convinta – ha aggiunta la ex ministra del governo Monti – che soprattutto i capipopolo come Salvini, che dicono cose assolutamente inverosimili e ci mettono anche cattiveria, saranno penalizzati dagli elettori. È facile ottenere in maniera un po’ becera l’applauso di una folla in una piazza, ma governare è un’altra cosa. E spero che lui non ne abbia occasione”.

Libero