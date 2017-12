Choc a Cefalù. Un dodicenne tenta di darsi fuoco in classe

Un ragazzino di 12 anni, stanco di subire atti di bullismo, ha tentato di darsi fuoco in classe, ma gli insegnanti e i compagni sono riusciti a bloccarlo. E’ accaduto all’Istituto comprensivo ‘Rosario Porpora’ di Cefalù (Palermo), dove il bambino frequenta la seconda media.

L’alunno si è versato addosso la benzina ed era pronto a darsi fuoco, ma per fortuna è stato bloccato in tempo. E’ stato accompagnato in ospedale per essere visitato. I carabinieri indagano per capire cosa sia accaduto al ragazzino che, disperato, ha provato a uccidersi con il fuoco.

Adnkronos