Angeli in Mostra: Giulianova – Sala del Loggiato sotto Belvedere dal 16 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Sarà inaugurata sabato 16 dicembre alle ore 17.00 presso la Sala Buozzi di Giulianova (TE) l’esposizione “Angeli in mostra”. La mostra, promossa dalla Città di Giulianova-Assessorato alla Cultura ed organizzata dall’Associazione culturale Giovane Europa in collaborazione con il Polo Museale Civico, vede la curatela di Sirio Maria Pomante e di Maria Brandozzi, con opere provenienti dalla Pinacoteca Civica “Vincenzo Bindi” e dalla Collezione Gianni Brandozzi.

La mostra che sarà allestita negli ambienti della suggestiva Sala del Loggiato sotto piazza Belvedere, nel centro storico della città, presenterà al pubblico oltre 100 sculture di antichi angeli della tradizione popolare italiana, putti alati dal XV al XIX secolo, destinati in origine ad ornare e impreziosire chiese e dimore private. In particolare si segnala un’opera dello scultore Lazzaro Giosafatti (allievo del Bernini), rappresentante marchigiano di raffinata arte scultorea. Un percorso cronologico che parte quindi da lontano, con inizio nel Medioevo fino alla rappresentazione Neoclassica dell’Ottocento, impreziosito da alcune opere della collezione comunale donata da Vincenzo Bindi nel 1928, tra cui due splendidi disegni di Luca Giordano (1634-1705) e Francesco Solimena (1657 – 1747). La mostra si propone come attività volta innanzitutto a favorire in modo inedito e accattivante la conoscenza e quindi la valorizzazione del ricco Patrimonio artistico del territorio, ancora per molti versi poco conosciuto sia alle comunità del luogo come anche ai turisti. L’esposizione sarà inoltre un’occasione per ammirare preziosi tesori d’arte e, attraverso questi, immergersi nella calda atmosfera del Santo Natale.