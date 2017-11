Ultim’ora. Angelo Raffaele Margiotta è il nuovo segretario generale di Confsal.

Angelo Raffaele Margiotta è il nuovo segretario generale della Confsal. La svolta è stata annunciata al Consiglio generale di Fiuggi, i cui lavori si sono conclusi oggi con l’elezione di Margiotta con il voto unanime dei rappresentanti delle oltre 60 federazioni Confsal, espressione di tutti i settori del lavoro pubblico, privato e della sicurezza. Margiotta viene da una lunga militanza nel sindacato autonomo della scuola Snals Confsal, in qualità di vice segretario nazionale e di segretario generale della Campania, sua regione di origine. Lascia la guida della Confederazione, dopo 16 anni, Marco Paolo Nigi. “La Confsal parte dal valore costituzionale del lavoro e, quindi, dalla centralità sociale del lavoratore inteso come persona, titolare di diritti ma portatore di specifiche esigenze e aspettative. A partire da questi principi vanno costruite soluzioni idonee in tema di pensioni, fisco, politica industriale, lotta al lavoro nero e all’evasione, difesa e creazione di posti di lavoro” ha dichiarato il nuovo segretario generale. “La nostra posizione inedita nel panorama del sindacalismo italiano ed europeo è alternativa alle scelte di politica economica e sociale fin qui perseguite, differenziandosi dalle posizioni sindacali fin qui assunte”. “In questa prospettiva la Confsal agirà sul piano delle proposte da portare all’attenzione dell’opinione pubblica, pronta a ogni necessaria forma di mobilitazione” ha concluso il segretario.

ItaliaOggi