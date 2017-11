Indiscrezioni sulla Lega calcio. Per la presidenza spunta il nome di Giuseppe Vegas, presidente Consob

E’ il presidente della Consob Giuseppe Vegas, secondo le ultime indiscrezioni, uno dei candidati più accreditati alla presidenza della Lega calcio. Dopo un’assemblea concitata, in cui è stato anche accantonato il bando per i diritti tv, si sono dati appuntamento mercoledì alle 10.30 e “ci sono buone possibilità di eleggere presidente, amministratore delegato e membri del consiglio», ha spiegato il commissario Carlo Tavecchio. Vegas resterà alla guida della Commissione di Borsa fino al 15 dicembre e in precedenza è stato viceministro dell’Economia con Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti. Altro candidato accreditato per la presidenza è il generale della Finanza Ugo Marchetti. Il nuovo amministratore delegato dovrebbe essere uno fra Tom Mockridge, ex Sky ora a Virgin Media, Marzio Perrelli di Hsbc, e Luigi De Siervo, ad di Infront, l’advisor della Lega. Ha perso quota Sami Kahale, ex manager di Procter & Gamble, e si è tirato fuori Michele Scannavini di Ice. Vegas si è detto disponibile ad accettare il nuovo incarico: “Se è per fare qualcosa di buono uno è sempre disponibile”, ha dichiarato. Per poi precisare di avere appreso della possibile candidatura dai giornali: “L’ho letto sui giornali. Il calcio è un asset fondamentale per il paese”.

Giampiero Di Santo, ItaliaOggi