Maddie McCann, una studentessa esce allo scoperto: “Forse sono io la bimba scomparsa”. La somiglianza è clamorosa

“Credo di essere io Madeleine McCann“. Una studentessa afferma di poter essere la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007. La somiglianza è in effetti innegabile: Harriet Brookes, la ragazza in questione, sostiene di avere i tratti caratteristici di Madeleine, quelli descritti dai genitori quando la bambina era scomparsa. Coincidono infatti la macchia marrone vicino all’iride dell’occhio destro e un neo sulla coscia, che coincide a dove era descritto quello di Maddie.

La ragazza ha scritto questo su Twitter, causando grande curiosità dato che la notizia è stata ritwittata circa 30mila volte nelle prime ore. Tuttavia c’è un elemento fondamentale che non combacia con quanto sostenuto dalla ragazza: Maddie è stata rapita nel 2007, quando aveva tre anni, oggi quindi ne dovrebbe avere 14, mentre Harriet è una studentessa universitaria. Nel frattempo le ricerche non sono mai finite: 154mila sterline sono state date alla polizia per continuare le indagini, almeno fino a marzo 2018.

Libero