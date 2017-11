Mellin, alla guida arriva Gavelli. È anche a.d. di Danone Baby Nutrition South East Europe

Promozione ai vertici di Mellin. Fabrizio Gavelli è il nuovo amministratore delegato dell’azienda di alimenti per bambini che fa parte del Gruppo Danone. Il manager è stato nominato contestualmente anche a.d. di Danone Early Life Nutrition per il nuovo Cluster South East Europe (Italia, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania) e general manager business services per tutte le aziende del Gruppo Danone in Italia e Grecia. Con la creazione del nuovo Cluster South East Europe, Milano diventerà quindi il centro di Danone Baby Nutrition per sei paesi. Gavelli, laureato in economia e commercio presso l’Università di Bologna, è entrato a far parte di Danone nel 2005 proprio come direttore marketing di Mellin e ha ricoperto successivamente ruoli di crescente responsabilità nelle diverse divisioni del gruppo e in diversi mercati europei. In particolare è stato global marketing director latti per l’infanzia ad Amsterdam, amministratore delegato della divisione medical nutrition (Nutricia) Italia e Grecia e a.d. della divisione acque in Polonia, carica che ha ricoperto fino allo scorso ottobre. Prima di entrare in Danone Gavelli ha lavorato in Procter & Gamble e Reckitt Benckiser.

Di Marco Livi, Italia Oggi