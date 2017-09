MF Fashion, Roncato nuovo responsabile. Baudo editorialista del quotidiano

A far data dal 10 ottobre, Stefano Roncato assumerà la responsabilità di MF Fashion, l’unico quotidiano europeo della moda e del lusso e che fa parte di MF-Milano Finanza. Roncato, 45 anni, è in MF Fashion dal 2000, dopo aver maturato una significativa esperienza nel mondo della finanza internazionale, e a lui faranno capo anche i due magazine specializzati MFF-Magazine for Fashion e MFL-Magazine for Living.

Giampietro Baudo, che dal 2007 è stato direttore di MF Fashion, che ha portato al successo per la sua riconosciuta professionalità, conoscenza profonda del settore, anche per i suoi studi, e autorevolezza, pur avendo scelto dopo 20 anni in Class Editori di intraprendere un nuovo percorso professionale, continuerà a essere parte fondamentale del quotidiano della moda e del lusso in qualità di fashion, luxury & beauty columnist.

Nell’ambito della nuova organizzazione, Chiara Bottoni diventa caposervizio di MF Fashion.

