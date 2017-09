Venerdì, a Golfo Aranci, ci sarà un dibattito sull’informazione

Nella lunga estate di eventi organizzati a Golfo Aranci, la cultura ha avuto la sua parte. Fra tutti il Figari Film Festival. Non sono mancati i dibattiti in piazza con ospiti di eccezione. In questa serie di iniziative si aggiunge nel fine settimana il convegno “È la stampa, bellezza” in programma sul lungomare venerdì a partire dalle 20.30. Il convegno sul ruolo dell’informazione organizzato con il supporto dell’amministrazione comunale di Golfo Aranci, si articola su una serie di argomenti cruciali relativi al giornalismo moderno e su ogni punto sono previsti gli interventi di autorevoli firme della carta stampata e della televisione nazionale e locale. L’elenco dei partecipanti rende bene l’idea del livello qualitativo dell’evento voluto dal sindaco del centro costiero Giuseppe Fasolino. Parteciperanno infatti Cesare Lanza (autore televisivo di Bonolis, giornalista e scrittore), Ferruccio de Bortoli (editorialista del Corriere della Sera), Andrea Filippi (direttore della Nuova Sardegna) Franco Recanatesi (direttore del Venerdì, fondatore di Repubblica con Scalfari), Alessandro Vocalelli (direttore del Corriere dello sport), Gimmi Ghione (inviato Striscia la notizia), Gianni Perrelli (inviato speciale dell’Espresso), Mino Fuccillo (opinionista televisivo Rai e Sky), Paola Ferrari (opinionista Rai), Clemente Mimun (direttore del Tg5), Giuliano Giubilei (vice direttore del tg 3 Rai), Massimo Caputi (redattore capo del Messaggero), Massimo Mazzitelli (redattore capo di Repubblica.it). Presenti anche l’assessore regionale all’agricoltura Pierluigi Caria, Tony Eustor (freelance statunitense), Pasquale Rodomonti (ex arbitro internazionale) e lo scrittore Marcello Fois.

La nuova Sardegna