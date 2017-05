Il CdA di ITAS nomina la nuova direzione generale

Raffaele Agrusti direttore generale e Alessandro Molinari vicedirettore generale

“Sono onorato della nomina”, ha commentato il neo eletto Direttore Generale Raffaele Agrusti. “ITAS rappresenta un unicum nel panorama assicurativo italiano. Pur essendo una realtà privata, agisce e opera per le comunità e nelle comunità e nell’esclusivo interesse dei soci assicurati, facendosi portatrice di grandi valori mutualistici e di solidarietà. Avendo già operato nel settore assicurativo per oltre trent’anni, ho avuto modo di apprezzare l’importanza di questa differenza e sono ora orgoglioso ed emozionato di poter contribuire alla crescita di questa grande realtà nel percorso che la sta portando ad affermarsi tra le principali Compagnie del mercato assicurativo nazionale, come vero orgoglio dell’intera trentinità”.