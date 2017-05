Cairo Communication con Rcs ricavi a 290 mln

I primi tre mesi del gruppo editoriale. Che valuta il lancio di nuove testate.

Periodici: dalle diffusioni 17 mln. Salgono i margini di La7

Un primo trimestre con ricavi e utile in calo per Cairo Communication anche se i periodici del gruppo continuano a realizzare risultati positivi e La7 ha chiuso con un margine operativo lordo in miglioramento. A perimetro omogeneo i ricavi sono stati di 60,5 milioni contro i 63,6 milioni del 2016 (-4,8%), il margine operativo lordo è in linea con l’anno precedente (3,5 milioni), mentre l’utile è sceso a 300 mila euro rispetto agli 1,7 milioni di un anno prima.

Ma l’intero perimetro del gruppo è ormai un altro, grazie all’ingresso di Rcs: i ricavi passano così a 289,8 milioni, il margine operativo lordo a 18,4 milioni e la perdita è di 3,1 milioni.

E proprio di Rcs, consolidata a partire da settembre 2016, il gruppo sottolinea le attività di rilancio che hanno permesso di conseguire «margini in forte crescita rispetto all’esercizio precedente».

Tornando al nucleo originale della Cairo Communication, i margini continuano a essere buoni, seppure nel trimestre in leggero calo. Per i periodici (Cairo Editore), il margine operativo lordo è stato pari a 2,5 milioni, contro i 2,9 milioni di un anno prima. I ricavi diffusionali sono stati pari a 17,1 milioni (erano 18,4 milioni). Cairo Editore ha venduto circa 1,7 milioni di copie medie dei settimanali nei tre mesi gennaio-marzo 2017, confermandosi il primo editore in edicola, con una quota di mercato di circa il 30%. Considerando anche il venduto medio delle testate non rilevate da Accertamenti diffusione stampa, ossia Enigmistica Più, le copie medie vendute sono circa 1,8 milioni.

Per quanto riguarda la televisione, Cairo Communication ha spiegato di aver lavorato ancora a consolidare i risultati degli interventi di razionalizzazione e riduzione dei costi, conseguendo anche nel primo trimestre 2017 un margine operativo lordo positivo di circa 200 mila euro, contro i 31 mila euro di un anno prima.

Per la concessionaria, il margine operativo lordo è stato pari a 700 mila euro (era di 600 mila nel primo trimestre 2016). Da gennaio a marzo 2017 la raccolta pubblicitaria lorda sui canali La7 e La7d è stata pari a 34,8 milioni (-4,9%). La raccolta pubblicitaria sulle testate della Cairo Editore è stata pari a 4,9 milioni a livello di gruppo (5,1 milioni nel 2016).

Nel futuro, il gruppo intende continuare a sviluppare i periodici sia attraverso il possibile lancio di nuove testate per «cogliere segmenti di mercato con maggiore potenziale», sia «consolidando e sviluppando inoltre i risultati delle testate recentemente lanciate». Lo sviluppo passerà anche attraverso il settore televisivo per il quale il gruppo prevede di realizzare un margine operativo lordo positivo e in crescita rispetto al 2016.

di Marco Livi, Italia Oggi