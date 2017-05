Anas: piano statale 113 Sicula, Armani “basta logica emergenza”

Anas ha presentato questa mattina a Gioiosa Marea il piano di salvaguardia e riqualificazione della strada statale 113 Settentrionale Sicula. Tra i presenti, il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani, il governatore Rosario Crocetta ed il sindaco di Gioiosa Marea Eduardo Spinella. La statale 113 si sviluppa sulla costa settentrionale della Sicilia, da Messina a Trapani passando per Palermo, per un’estesa complessiva di circa 375 chilometri, di cui 310 di competenza Anas. Il tratto compreso tra le localita’ Patti e Acquedolci, rappresenta la zona piu’ critica dove, nel corso degli anni, si sono verificati vari fenomeni di dissesto che hanno comportato anche lunghe chiusure al traffico. Il piano di salvaguardia e riqualificazione e’ focalizzato proprio su questa tratta di 47 chilometri. Dal 2008 ad oggi, l’arteria e’ stata interdetta al traffico per complessivi 1738 giorni, pari a circa il 60% del tempo totale. Nell’ambito del progetto #bastastradeabbandonate, il tratto di strada compreso tra Capo Calava’ e Gioiosa Marea, e’ stato riaperto al traffico lo scorso aprile. Dal 2009 ad oggi per ripristinare la circolazione stradale in seguito ad eventi naturali, Anas ha sostenuto spese per oltre 11 milioni di euro, tra interventi di manutenzione straordinaria e interventi eseguiti in somma urgenza. “L’obiettivo del piano – ha detto Armani – e’ di superare la logica dell’intervento emergenziale e porre un rimedio duraturo ai fini della viabilita’, della sicurezza e del comfort di guida”. In particolare il piano ha lo scopo di analizzare e mitigare le aree a rischio ambientale e di potenziare gli standard di sicurezza e funzionalita’ con il contestuale contenimento dei tempi di esecuzione e del consumo di risorse ambientali ed economiche.