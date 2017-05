Marco Caradonna, ceo di Carat Italia

Dentsu Aegis Network Italia ha annunciato la nomina di Marco Caradonna a chief executive officer di Carat Italia. Nel suo ruolo ha il compito di guidare la società verso l’obiettivo di diventare una “100% digital company” entro il 2020.

Laureato in Economia e Commercio con una tesi sull’Advertising Interattiva Digitale, Caradonna 45 anni, ha avviato la sua carriera in Inferentia DNM, poi FullSIX, di cui è stato partner, oltre che general manager di DMC, sviluppando competenze in ambiti quali il Digital Advertising, il Performance Marketing, il Relationship Marketing ed il Digital CRM. Nel 2008 ha fondato Simple Agency, agenzia di addressable digital marketing, nel 2013 acquisita da Dentsu Aegis Network.

Contestualmente è stata annunciata anche la nomina di Giorgio Tettamanti a ceo media brands di Dentsu Aegis Network italia.