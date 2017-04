Wind Tre, stop roaming dal 24 aprile

Due mesi in anticipo rispetto a termini fissati dall’Ue

Wind dal 24 aprile applicherà, in Italia, a tutti i clienti, in viaggio per l’Europa, le tariffe nazionali, tagliando così gli extra-costi finora in vigore quando si è all’estero. Lo comunica con una nota nella quale si precisa che la società è la prima in Italia ad anticipare la nuova normativa di taglio dei costi del roaming.

“La società” ricorda “che sta realizzando importanti investimenti nel digitale per servizi sempre più affidabili e veloci e per contribuire alla digitalizzazione del Paese”.

ANSA