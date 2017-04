Aeroporto Catania: Difesa cede terreni, “nuovo sviluppo scalo”

Un terreno e diversi beni immobili militari insistenti sul sedime dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa sono stati ceduti all’Enac dal ministero della Difesa tramite l’Agenzia del demanio. Si tratta di un lotto di terreno di circa 9 ettari su cui si trovano una caserma adibita ad alloggio per gli avieri, magazzini e locali tecnici per un totale di circa 55mila metri cubi che costituivano il comando etneo dell’Aeronautica militare prima che venisse trasferito a Sigonella. Il terreno e’ costeggiato dai binari della ferrovia Rfi che lambiscono l’area aeroportuale e, nel futuro, garantiranno il collegamento dell’aeroporto con il trasporto pubblico di superficie su rotaia. L’accordo fra ministero della Difesa e l’Enac prevede da parte della societa’ di gestione, opere di riallocazione di funzioni a favore dell’Aeronautica militare. “Con questo importante trasferimento di beni immobili – hanno detto Daniela Baglieri e Nico Torrisi – che vengono ricompresi nella concessione quarantennale di cui e’ titolare Sac, si completa l’acquisizione di ulteriori aree del sedime aeroportuale di Fontanarossa. Un processo di espansione sul territorio – previsto gia’ nel master plan – e che, nel gennaio scorso, ha visto la cessione a Sac del terreno di 4,5 ettari da parte del Comune di Catania. Con quest’ultima acquisizione si perfeziona il piano di investimenti di Sac nel medio periodo e si pongono le basi per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l’adeguamento agli standard europei di uno scalo in costante crescita”.

Aereo ‘DC 9’ di Pertini e Wojtyla da sabato al museo ‘Volandia’

E’ uno degli aerei piu’ famosi: il DC 9 presidenziale su cui viaggiarono Sandro Pertini e Papa Giovanni Paolo II. Da sabato sara’ possibile visitarlo a Volandia, il ‘parco museo’ del volo di Somma Lombardo, adiacente all’aeroporto di Malpensa. Dopo i lavori di ripristino sara’ aperto al pubblico preceduto da un allestimento in cui si ripercorre la storia del velivolo, attraverso i viaggi dei Presidenti della Repubblica e del Santo Padre, con ampio spazio alla ricostruzione storica delle figure del Presidente piu’ amato dagli italiani e del Papa Santo.

L’areo e’ anche il gemello identico di quello che riporto’ a casa la Nazionale di Calcio Campione del Mondo dell’82 in Spagna, poi andato distrutto, e nell’allestimento che precedera’ la visita e’ stato ricreato il tavolino della famosa partita a scopone con la Coppa del Mondo. Un aereo che rappresenta un vero e proprio simbolo per il nostro Paese diventa patrimonio del pubblico di Volandia.

Saranno presenti all’inaugurazione il Presidente del Consiglio regionale lombardo Raffaele Cattaneo, il Generale Salvatore Bellia, pilota personale del Presidente Pertini dalla sua elezione alla scadenza del mandato, e i Campioni del Mondo dell’82, Claudio Gentile e Pietro Vierchowod.