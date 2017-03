Il ritorno al live di Lottomatica Poker

Appuntamento al Casinò Perla di Nova Gorica per il torneo che da oggi riunirà il gotha del Poker

è un bel segnale, parola di Max Pescatori

Tutto pronto per il torneo “Tana delle Tigri”, che taglia oggi il nastro di partenza grazie alla poker room di Lottomatica, all’interno della bella cornice del Casinò Perla di Nova Gorica in Slovenija, il Casino più grande d’Europa.

Il Tana delle Tigri rappresenta molto di più di un semplice torneo, si tratta di una novità significativa per tutto il mondo del poker live ed online; il ritorno al live di Lottomatica è un segnale di ottimismo importante e lo fa scegliendo l’evento del TANA delle TIGRI.

A partire dalle 20:00 di questa sera con il Main Event Day1 e fino alla tarda notte di domenica prossima 26 marzo si sfideranno ai tavoli da poker ben 300 giocatori, di cui 40 giocatori qualificati con i tornei satelliti Tana delle Tigri organizzati dalla piattaforma online di Lottomatica.it

Il TANA, storico Evento di poker nato nel 2009, prenderà il via stasera con l’edizione del Main Event. Tutti i giocatori iscritti al Tana delle Tigri avranno l’opportunità unica di affrontare al tavolo verde uno dei più grandi giocatori al mondo di poker sportivo Max Pescatori, vincitore di ben 4 braccialetti alle WSOP, che già da oggi sarà possibile incontrare al Casinò Perla.

Proprio a sottolineare l’importanza del ritorno al poker live per Lottomatica la presenza di Max Pescatori che vuole essere un ulteriore stimolo a tutto il settore.

“Il ritorno di Lottomatica al poker live mi ha entusiasmato e per essere qui a Nova Gorica ho preso tre aerei.” Così il campionissimo Max Pescatori appena sbarcato al Casino Perla. “Ho fatto un rapido viaggio da Las Vegas a Nova Gorica per partecipare al ritorno al live di Lottomatica. Ho saputo che quaranta giocatori si sono qualificati sui satelliti online di Lottomatica.it anche questa è una gran bella notizia. E’ importante approcciare il poker sportivo su una piattaforma che garantisce il gioco sicuro, legale e responsabile. Spero sia tutto bene augurante per un poker live tutto da vivere! Ci vediamo stasera al tavolo verde per iniziare il torneo”.