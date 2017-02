Borsa: Milano, bene Saipem e Tenaris

Segno meno per Mediaset, gira in calo Fca, bene Carige

Piazza Affari conferma il rialzo dell’apertura dopo quasi un’ora di scambi. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,17% a 18.915 punti sostenuto da Saipem (+1,38%), in attesa dei conti, Tenaris (+1,23%),che li ha presentati ieri, Mediobanca (+1,11%) e Ferrari (+0,8%). Segno meno per Yoox Nap (-0,87%), Mediaset (-0,86%), in attesa dei conti spagnoli, e Mediolanum (-0,47%). Gira in calo Fca (-0,37%), mentre Cnh cede lo 0,56%, nonostante i dati sulle vendite in Europa. Rimbalzo di Carige (+1,68%), il cui ex presidente Giovanni Berneschi è stato condannato a 8 anni di carcere.

ANSA