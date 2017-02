Mauro Guerrini, nominato marketing communication manager di Bosch Italia

Bosch Italia annuncia il 16 febbraio la nomina di Mauro Guerrini a marketing communication manager Bosch mobility solutions. Nel suo ruolo risponde alla direzione corporate communications, brand management e sustainability, coordinata da Giuditta Piedilato.

Guerrini, 33 anni, è entrato nel Gruppo Bosch nel 2007 occupandosi delle relazioni con la stampa per il settore automotive e per la divisione automotive aftermarket. Dopo un’esperienza in Bosch USA è tornato in Italia per intraprendere questa nuova sfida professionale.