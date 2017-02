iPhone ‘anniversario’ supererà i mille dollari

Indiscrezioni Fast Company, modello ‘X’ atteso a settembre

Il nuovo iPhone di punta, atteso in autunno in occasione del decimo anniversario del dispositivo, oltre ad essere completamente rinnovato nel design potrebbe essere anche il più costoso di sempre, superando la soglia di mille dollari. Lo riporta il sito Fast Company sulla base di indiscrezioni raccolte da fonti vicine a Apple.

L’attuale iPhone 7 Plus, nella versione da 256 GB, già supera i 960 dollari negli Usa (in Italia viene venduto a 1.159 euro) e il “melafonino” di prossima generazione, quello che alcuni indicano come iPhone 8 oppure come iPhone “X”, dovrebbe essere equipaggiato con elementi nuovi che porterebbero a un ulteriore aumento di prezzo. In particolare, riporta Fast Company, il display Oled che dovrebbe equipaggiare il dispositivo potrebbe costare a Apple quasi il doppio rispetto ai display Lcd usati nei modelli attuali. Da considerare anche un eventuale aggiornamento nella capacità di immagazzinare dati. Il nuovo smartphone dovrebbe assogmiliare a un monolite nero e liscio.

Insieme al presunto iPhone 8 da 5,8 pollici, Apple secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe lanciare quest’anno altri due modelli: un iPhone 7s da 4,7 pollici e un iPhone 7s Plus da 5,5 pollici. Questi ultimi dovrebbero mantenere i display Lcd.

ANSA