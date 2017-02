LOVELY NEWS: SCOSSE ASSICURATE

Che cosa ci fa un pamphlet sulle assicurazioni tra le Belle Notizie di questo sito? La prima ragione è che lo ha scritto Cesare Lanza, un giornalista che ha diretto 5 quotidiani, che detesta i pregiudizi e le valutazioni convenzionali. E poi perché il libro contiene un capitolo, di grande attualità, dedicato al ruolo delle Compagnie assicurative rispetto ai terremoti. Come si possono tutelare le popolazioni colpite? Lanza, gira la domanda a super esperti del settore. «Per consentire a chi vive nelle zone più a rischio di assicurarsi a costi accessibili, lo Stato dovrebbe rendere la polizza casa obbligatoria per tutti gli italiani, prevedere sgravi fiscali e soprattutto incentivi a chi ristruttura gli edifici con materiali antisismici». Un provvedimento legislativo è atteso a breve… (Due o tre cose che so sulle assicurazioni, di Cesare Lanza, L’attimo fuggente Editore, Euro 22).

Marziaschiano.com