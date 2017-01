Chessidice in viale dell’editoria

Visibilia, giro di direttori. Benedetto Mosca è il nuovo direttore di Visto. Roberto Alessi quello di Novella 2000.

Tempi, nuovi editori e Giuli direttore. Gli imprenditori Valter Mainetti e Davide Bizzi hanno acquisito il controllo del settimanale (come anticipato da ItaliaOggi del 14/1/2017). Alla direzione Alessandro Giuli succede a Luigi Amicone.

Radio, a dicembre raccolta a +15%. Secondo l’Osservatorio Fcp-Assoradio, a dicembre il fatturato pubblicitario radiofonico è a +15%, raggiungendo quota 28.783.000 euro.

Gruppo 24 Ore smentisce l’ipotesi Angelucci. Il Gruppo 24 Ore, ha smentito ieri in una nota come «mere illazioni destitute di ogni fondamento» le informazioni diffuse dalla Adnkronos su un possibile ingresso della famiglia Angelucci come nuovo socio della casa editrice di Confindustria.

Il Corriere di Bologna compie dieci anni. Il Corriere di Bologna, in edicola con il Corriere della Sera a Bologna e provincia dal 30 gennaio 2007, festeggia dieci anni. Lunedì prossimo si terrà in Salaborsa l’evento «10 anni di passione civile» con il direttore del Corsera Luciano Fontana e il sindaco Virginio Merola.

Arriva Torino Channel su Sky. Sarà in onda dal prossimo 1° febbraio sul canale 234 di Sky Torino Channel, il canale dedicato al club granata presieduto da Urbano Cairo.

Isola dei famosi, Radio 105 radio ufficiale. Lunedì prossimo prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Radio ufficiale del programma è Radio 105.

Giornata della Memoria, Busto Arsizio incontra Lorenza Mazzetti. In occasione della Giornata della Memoria, l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni ha organizzato per oggi alle ore 21 (presso la sede di Villa Calcaterra, via Magenta 70 a Busto Arsizio) la proiezione del documentario Perché sono un genio! Lorenza Mazzetti di Steve Della Casa e Francesco Frisari, che sarà presente alla serata assieme alla protagonista e a Elisabetta Sgarbi. La pellicola racconta la storia della scrittrice e regista Lorenza Mazzetti, parente del «genio» (di origini ebraiche) per antonomasia Albert Einstein, la cui famiglia ha conosciuto le atrocità della Shoah.

