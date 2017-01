Facebook, un ex Nbc e Cnn per i rapporti con gli editori

Un’ex anchorwoman della Nbc e di Cnn per guidare il team di Facebook che si occupa delle partnership per l’informazione. Si chiama Campbell Brown e avrà l’incarico di cercare di stabilire buoni rapporti fra il social network e i media tradizionali in un periodo in cui le questioni sollevate non sono poche, dalle accuse di voler rinchiudere gli utenti nel recinto di Facebook a quelle di essere ambiente di proliferazione di notizie false.

«Questo è un ruolo differente per me», ha scritto Brown su Facebook, «ma cercherò di infilarci la mia esperienza di redazione per aiutare le aziende che fanno informazione e i giornalisti a lavorare più strettamente ed efficacemente con Facebook.

In questo momento stiamo assistendo a una massiva trasformazione che sta avvenendo nel settore dell’informazione, sia nel modo con cui la gente fruisce delle news sia nel modo con cui i giornalisti disseminano le notizie. E Facebook ha un ruolo di rilievo in questa trasformazione.

Il social network, ha aggiunto Brown, lavorerà sulle partnership con gli editori ma non avrà un ruolo editoriale né stabilirà regole per i contenuti. Il suo compito sarà quello di spiegare come gli editori possano sfruttare le potenzialità di Facebook per raggiungere un pubblico più ampio e riceverà i feedback da questi sulle nuove funzionalità introdotte.