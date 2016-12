Banco Bpm, via al nuovo logo. Con la fusione tra B.P. Milano e B.Popolare che diventerà effettiva a partire da inizio gennaio, nascerà ufficialmente il terzo polo bancario del paese, Banco Bpm, con 2.500 sportelli e oltre 25 mila dipendenti per servire più di 4 milioni di clienti sul territorio.

Per connotare il nuovo conglomerato è stato scelto un nuovo logo, studiato e realizzato internamente al gruppo, con sfumature cromatiche che dal blu portano al verde, colori che evocano le due identità bancarie. Un orizzonte stilizzato sovrasta il logotipo e costituisce elemento di coesione.

The Space Cinema dà #spazioallestorie. Sette anni dopo il lancio del brand «The Space Cinema» all’Odeon di Milano, l’azienda inaugura la nuova campagna di comunicazione. Nasce così #spazioallestorie, un brand movie di 60 secondi che è da ieri su tutti gli schermi del circuito che vede come protagonisti gli spettatori. Studenti e docenti dell’Area cinema e new media di Ied Roma hanno collaborato alla realizzazione della campagna video e stampa sotto la direzione creativa di Max Giovagnoli, con la regia di Lorenzo Vignolo, con la supervisione sonora di Filippo Manni e la supervisione degli effetti visivi di Pasquale Di Viccaro.

Arriva Sanofi Pasteur. Nasce in Italia il prossimo 31 dicembre Sanofi Pasteur, la nuova business unit specializzata in vaccini a uso umano che gestirà anche nel nostro paese e a Malta l’intero portfolio dei vaccini Sanofi, con due sedi, a Milano e a Roma. Tre le aree di intervento: prima infanzia e crescita, vaccini antinfluenzali e per i viaggi. A guidarla, nel ruolo di general manager, sarà Mario Merlo. La business unit Sanofi Pasteur è conseguente alla chiusura ufficiale della joint venture Sanofi Pasteur Msd che sarà effettiva dalla fine dell’anno.