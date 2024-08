Gestirà la comunicazione istituzionale interna, esterna e commerciale, i rapporti con i media, i canali digitali, la brand strategy, l’ADV, gli eventi e le sponsorizzazioni

Approda in FiberCop Roberta Vivenzio che gestirà la comunicazione istituzionale interna, esterna e commerciale, i rapporti con i media, i canali digitali, la brand strategy, l’ADV, gli eventi e le sponsorizzazioni.

Nata a Napoli, laurea in Scienze Politiche, studi alla London School of Journalism e corsi di management in Bocconi, Milano e IESE, Barcellona, Vivenzio arriva da Ferrovie dello Stato Italiane dove ha ricoperto la carica di Deputy Chief Communication Officer e responsabile della media factory del Gruppo. Ha lavorato in Snam come Direttore Global Media Relations e per il London Stock Exchange Group in qualità di responsabile Media & Digital di Borsa Italiana.

Ha trascorso 14 anni in Enel ricoprendo diversi incarichi fino alla nomina di Global Head of Media, ruolo in cui ha gestito i rapporti con le principali organizzazioni media a livello internazionale e guidato la comunicazione su alcune delle principali operazioni di sviluppo del business all’estero, dall’OPA sulla spagnola Endesa alla crescita internazionale del Gruppo, con quotazione e successivo delisting di Enel Green Power e lancio di Enel X. Nei primi anni 2000, ha lavorato in TIM come responsabile dell’ufficio stampa estera.

Parla fluentemente tre lingue europee ed è stata regular contributor da Roma per BBC World News durante la pandemia da Covid-19.