Nel ruolo di comunicazione istituzionale ha brillato… per invisibilità. Strategia opaca, impatto nullo e una presenza pubblica degna di un test di mimetismo. Gli indiani hanno smesso la danza della pioggia: ora pregano per il ritorno di un professionista. Uno che, almeno, sappia fare questo mestiere e provi a salvare l’immagine aziendale. “Se non puoi convincerli, confondili.” – Harry S. Truman