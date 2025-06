Diventato presidente a gennaio, Zanzi è vecchia conoscenza del calcio italiano avendo lavorato con la Roma di Pallotta senza impressionare per capacità manageriali. Il Verona è sempre dato per spacciato all'inizio dell'anno, ma riesce sempre a salvarsi. Ora è l’ennesima proprietà americana. Vediamo come sarà la prossima stagione e se finalmente il Verona potrà avere una stagione più tranquilla e uno stadio degno di questo nome.