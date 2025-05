Romano, cinquantaquattro anni, sposato con Lucia Segni, molto ambizioso, capace tessitore di trame, dicono uomo senza scrupoli.

Nasce come avvocato, per poi virare sulla politica con Rutelli come mentore. Diventa manager pubblico con vari incarichi per approdare al CONI con l’amico di sempre, Giovanni Malagò come capo di gabinetto.

Poi una rottura netta per aver supportato l’idea di Giorgetti di riforma del sistema sportivo ad insaputa dello stesso Malagò.

Entra così in un nuovo percorso manageriale che lo porta prima al Ministero dello Sviluppo economico e poi al Mef che gli conferisce l’incarico di amministratore delegato e direttore generale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Ora il grande salto cercato a tutti i costi e vedremo se meritato.