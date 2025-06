Ha comperato il Genoa durante l’anno risolvendo il grande problema creato dal fondo americano 777 Partners. Ha trovato un ottimo allenatore in Patrick Vieira che ha condotto la squadra a una salvezza serena. Vediamo come svilupperà la struttura societaria decisamente non all’altezza delle potenzialità e se con il mercato riuscirà a scalare qualche posizione.