Il manager milanese ha trasferito il suo metodo dalle metropolitane alle autostrade, passando dalla gestione di passeggeri incastrati nelle porte della metro a quella di automobilisti incastrati nel traffico. La sua esperienza in ATM e Cotral gli ha insegnato che, che si tratti di binari o asfalto, i ritardi sono sempre puntuali. Ora che guida il colosso autostradale italiano, sta imparando che le buche sull'asfalto sono meno problematiche di quelle nei bilanci. Un professionista promettente, ma la strada per il successo è lunga quanto una coda al casello in agosto. "Le autostrade sono come le promesse: più sono ampie, più ci vuole tempo per mantenerle." - Oscar Farinetti