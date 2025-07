Ha costruito un impero partendo dal latte, puntando su marchi storici e acquisizioni chirurgiche. Ha riportato in Italia Plasmon, ha acquisito Carrefour con i suoi 1000 punti vendita. NewPrinces è oggi la prima realtà alimentare italiana per occupati (sono 13mila da noi, 18mila nel mondo), la seconda per fatturato. Ha ridisegnato processi, filiere, modelli. Il passo è stato lungo, il salto è recente. Ora serve tenuta. L’integrazione sarà la prova decisiva. Stratega ambizioso, solido. Ma il difficile viene ora.