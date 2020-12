Covid: test Usa, su smartphone attestato della vaccinazione

Esperimento a Los Angeles, sarà sull’Apple Wallet

L’attestato di avvenuta vaccinazione anti-Covid sarà sullo smartphone e si potrà così esibire a richiesta. L’idea è della contea di Los Angeles – area molto colpita dal coronavirus – che ha stretto una partnership con la startup Healthvana per digitalizzare i dati sul vaccino e inserirli nell’Apple Wallet, il portafoglio digitale di Apple, e nell’omologo di Google, in modo da poterli mostrare in aeroporto o all’ingresso di un evento.

Come riferisce Bloomberg, la novità prenderà il via questa settimana, e servirà inizialmente a ricordare la seconda dose di vaccino alle persone a cui è stata somministrata la prima dose.

Ma il sistema potrà essere usato anche “per provare che si è vaccinati alle compagnie aeree, alle scuole e a chiunque lo richiede”, ha detto il Ceo di Healthvana, Ramin Bastani. Nata nel 2014 a Los Angeles, Healthvana ha una piattaforma software che fornisce ai pazienti i risultati dei test per Hiv e altre malattie sessualmente trasmissibili.

Nel corso del 2020 la società ha iniziato a lavorare con la contea di Los Angeles per comunicare ai pazienti risultati dei test per il Covid-19.





ANSA