Federfarma Lazio, Eugenio Leopardi è il nuovo presidente

Eugenio Leopardi, nella foto, è il nuovo Presidente di Federfarma Lazio. Romano, 62 anni, dietro al bancone dal 1980, Leopardi è stato eletto dall’assemblea di Federfarma Lazio tenutasi ieri. Nella stessa occasione è stato confermato Felice Restaino come Tesoriere. “C’è tanto lavoro da fare per il prossimo triennio – ha dichiarato il neo presidente dopo la nomina – a cominciare dal rinnovo dell’accordo per la DPC (Distribuzione per Conto), i presidi diabetici e tanti altri progetti”. Leopardi ha anche sottolineato “il delicatissimo momento che stiamo vivendo e che vede le farmacie, non solo quelle della nostra regione ma di tutta Italia, come presidio fondamentale nella tutela della salute pubblica. Dobbiamo impegnarci al massimo per continuare il lavoro iniziato ed egregiamente condotto da chi mi ha preceduto. Un percorso finalizzato a rendere le farmacie sempre più centrali e importanti nella vita dei cittadini del Lazio. Ringrazio ancora tutti per la nomina – conclude Leopardi – e invito i colleghi di tutta la regione a fare squadra per portare a termine nel migliore dei modi tutti i punti del nostro programma”.