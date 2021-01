La Toyota supera Volskswagen, è prima al mondo per le vendite

La casa automobilistica giapponese nel 2020 ha immatricolato 9,5 milioni di mezzi contro i 9,3 dei tedeschi

La giapponese Toyota nel 2020 torna ad essere la prima compagnia automobilistica del mondo superando la tedesca Volkswagen, che per 5 anni ha guidato le classifiche delle vendite globali. Toyota annuncia di aver venduto 9,53 milioni di auto, contro i 9,3 milioni di VW. I nipponici tornano in testa, nonostante un calo del 10% delle vendite, inferiore al -15% dei tedeschi. A tenere a galla Toyota sono state le vendite in Cina, in rialzo del 10%



annuale. L’ultima volta che Toyota aveva guidato la classifica del settore auto era stato il 2015. Poi Volkswagen l’ha soppiantata per 5 anni di fila.





