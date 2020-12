Borsa: Europa piatta in attesa Wall Street

Miano +0,04%, Londra azzera guadagni

Le Borse europee si muovono intorno alla parità dove sembrano volersi assestare in quella che per la maggior parte dei listini è l’ultima seduta dell’anno, salvo spunti da Wall Street dove i futures restano debolmente positivi. Londra ha azzerato i pochi guadagni della mattinata (-0,02%) mentre AstraZeneca (+0,8%) ha salutato senza strappi il via libera al vaccino in Uk.



Parigi cede lo 0,09% mentre Stm (+1%) beneficia come a Milano (indice Ftse Mib +0,04%) di un incontro virtuale con gli analisti. La peggiore è Francoforte (-0,31%) alle prese, più del Regno Unito, con un record di contagi e decessi per covid. A Madrid (+0,04%) crolla Liberbank (-8,4%) acquisita da Unicaja (-1,1%).





ANSA