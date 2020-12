Tombolini fa il suo ingresso in Staff International

L’ex presidente della Camera Buyer Italia entra a far parte del Gruppo Otb

Lo scorso aprile Francesco Tombolini aveva dato le dimissioni dal ruolo di presidente della Camera dei Buyer, associazione che rappresenta 100 insegne italiane del multibrand lusso moda tramite 500 punti vendita in oltre 200 centri storici, che aveva rivestito a partire dalla fine del 2018. Al suo posto, il Consiglio direttivo ha nominato Giacomo Santucci, manager abruzzese e figura altrettanto rilevante nell’emisfero del lusso e della moda. Il manager Tombolini, in questa sua nuova responsabilità, sarà il business development and license director della società del



manager Renzo Rosso. In seguito agli studi, conseguiti in economia aziendale, gode di una carriera colma di esperienze importanti in aziende del calibro di Armani, Gucci, Yoox, Dirk Bikkemberg, Jeckerson e Vilebrequin.