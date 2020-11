Dieci milioni di italiani non si sposteranno per Natale

Lo stop agli spostamenti da tutte le regioni colpirà oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in viaggio nel periodo delle feste di fine anno per raggiungere parenti, amici o fare vacanze. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle possibili misure previste dal governo a fine anno per la necessità di contenere la diffusione del contagio da Covid. Nella stima dei 10 milioni un 20% è rappresentato da quanti avevano deciso di varcare il confine e che ora sono in dubbio a causa delle misure cautelative adottate per il rientro in Italia dall’estero: obbligo di quarantena e tampone.

Tra le destinazioni turistiche, a pagare il prezzo più alto è in questo periodo la montagna: lo scorso anno sono stati 3,8 milioni le persone andate in vacanza sulla neve in occasione delle festività natalizie. Si tratta di uno stop destinato ad avere effetti non solo sulle piste da sci ma sull’intero indotto delle vacanze in montagna, dall’attività dei rifugi alle malghe con la produzione dei pregiati formaggi. Proprio dal lavoro di fine anno dipende buona parte della sopravvivenza delle strutture agricole che con le attività di allevamento e coltivazione svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico, l’abbandono e lo spopolamento.

In difficoltà anche gli agriturismi, già duramente colpiti dal lockdown di primavera e dall’assenza dei turisti stranieri. Spesso situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse secondo www.campagnamica.it i luoghi più sicuri perché è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. Non è infatti un caso che appena lo 0,3% dei 66.781 casi di infortunio da Covid-19 registrati dall’Inail in Italia riguarda l’agricoltura, secondo l’analisi della Coldiretti sulla base delle denunce complessive di infortunio al 31 ottobre 2020 che evidenzia come la percentuale più bassa di contagi tra le diverse attività si sia verificata proprio nelle campagne mentre la percentuale in industria e servizi è del 98,1%.

Lo stop agli spostamenti è destinato ad avere un duro impatto economico ed occupazionale con la perdita stimata in 4,1 miliardi sono per le mancate spese dei turisti italiani di Natale e Capodanno che lo scorso anno hanno trascorso in media sei giorni fuori casa. Si stima peraltro – conclude la Coldiretti – che 1/3 della spesa di italiani e stranieri in viaggio in Italia sia destinata all’alimentazione.