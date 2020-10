Rocco Antonio Cangelosi è il nuovo presidente di Net Service

L’Amministratore Delegato della società bolognese Net Service, Gianluca Ortolani, annuncia la nomina del nuovo Presidente Rocco Antonio Cangelosi, Ambasciatore e Consigliere di Stato della Repubblica Italiana. “E’ un onore per noi poter condividere con lui le numerose eccellenze espresse dal gruppo e dare maggior risalto all’incredibile lavoro svolto quotidianamente da tutti i colleghi- commenta Ortolani – Negli ultimi anni, oltre ad aver consolidato il posizionamento dell’azienda sul mercato della Pubblica Amministrazione italiana, l’azienda ha dato impulso a forti investimenti nella ricerca e sviluppo, nel completamento di nuove piattaforme e tecnologie con una visione rivolta alla internazionalizzazione. Con l’aiuto del nuovo Presidente potremo continuare nel nostro percorso e rappresentare al meglio il valore del gruppo Net Service” .

Cangelosi è stato Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano e Direttore dell’Ufficio Affari diplomatici presso il Quirinale. Ha rivestito numerosi incarichi durante la sua carriera diplomatica in particolar modo nel settore dell’integrazione europea, come Direttore Generale al Ministero degli Affari Esteri e Rappresentante permanente a Bruxelles presso la UE.