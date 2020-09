Fabio Felisi nominato General Manager di Belron Italia

E’ stato designato Fabio Felisi come nuovo General Manager di Belron Italia, la più grande compagnia a mondo nel comparto della riparazione e sostituzione dei vetri auto

La filiale italiana, leader mondiale nella riparazione e sostituzione dei cristalli per auto, comunica la nomina di Fabio Felisi in qualità di General Manager. Acquisisce la guida del gruppo con lo scopo di espandere ulteriormente la leadership già amplia e accreditata sul mercato italiano. Riporterà direttamente al manager Marc De Souter, Regional General Manager Belron.

Felisi, antecedentemente il suo ingresso in Belron Italia, ha acquisito in quasi un decennio di esperienza nel Gruppo Jacuzzi, varie mansioni, nelle quali ha avuto ruoli di rilevante



e crescente importanza. Nella sua mansione più recente, nelle vesti di Presidente Emea e Asia, ha concluso un importante e brillante svolta per un’impresa Spa e Benessere. Ha rivestito, in Jacuzzi, svariati ruoli di leadership in ambito sales e marketing in Black & Decker, Beiersdorf e Global Garden Products.

Il manager, dopo aver concluso gli studi, ha imparato fluentemente diverse lingue straniere. Per quanto riguarda la sua sfera privata, è padre di tre figli e adora fare sport, con particolare attenzione per lo sci e nuoto.