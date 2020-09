Francesco Comi nominato Chief Business Developer Officer in intarget

Intarget, azienda altamente qualificata composta da oltre 80 talenti digitali con spiccate competenze multidisciplinare atte a ideare, pianificare e gestire strategie di marketing, ha designato il manager Francesco Comi in qualità di Chief Business Developer Officer.

Nicola Tanzini, amministratore delegato e founder di Intarget comunica:

“Intarget sta crescendo e oltre a mettere a disposizione dei brand un’ecosistema di expertise, stiamo puntando a un ecosistema di partnership con aziende innovative. L’inserimento di Francesco Comi ha il duplice obiettivo di valorizzare la nostra capacità di unire dati, tecnologie e produzione di contenuti al servizio delle aziende e, al contempo, di rispondere all’esigenza dei CEO



che hanno iniziato a relazionarsi direttamente con noi per migliorare i propri obiettivi di Business”, “Abbiamo individuato cinque settori in cui vogliamo concentrarci, che corrispondono alle eccellenze italiane riconosciute ovunque nel mondo: moda, design, food, cosmetica e turismo. Con Francesco saremo in grado di ultimare quel percorso evolutivo che ci sta portando a diventare una one agency e un partner di business. Ovvero, per posizionarci non solo come realtà che offre consulenza verso la maturità digitale, ma anche verso l’internazionalizzazione, per accompagnare le aziende nei mercati DACH e APA, dove siamo presenti con le sedi di Lugano e Shanghai”.

Francesco Comi, è stato precedentemente docente esterno presso la ’24Ore Business School’ per 3 master (Strategic Marketing & Digital Communication, Big Data & Business Analytics eRetail & Sales Management) proviene da Wavemaker (WPP Group), dove nelle vesti di Chief Technology Officer, da 3 anni lavorava a tutti i progetti in ambito Data&Tech, CRM&MA per i principali clienti dell’agenzia, e in passato aveva acquisito il ruolo di Chief Interaction Officer in MEC per altri 3 anni, alla guida della Unit Digital dell’agenzia.

Esperienza ventennale la sua, nel comparto del Marketing, intrapresa da subito nel Gruppo Rinascente-Auchan e poi continuata tra start up (seguendo nel 2002 il lancio di FNAC in Italia, catena francese di edutainment e nel 2010 il lancio di Nectar, il primo programma di coalition marketing arrivato in Italia) e aziende italiane del calibro di Feltrinelli Retaile Percassi Group, arriva alle multinazionali del calibro di MEC Italia e, infine, Wavemaker.

Francesco Comi afferma:

“Visitando intarget, emerge subito l’investimento fatto dal gruppo sulla professionalità dei suoi dipendenti e collaboratori, che si traduce in consulenze di qualità. Essere in grado di pianificare strategie su misura senza dipendere da accordi con concessionarie terze è un valore aggiunto e riconosciuto dal mercato, in grado di valorizzare l’unicità del nostro Made in Italy con tecnologie innovative e spesso di frontiera. Sono felice di poter mettere a disposizione di una realtà attenta all’innovazione come Intarget, le mie competenze. Soprattutto per aiutare il tessuto di eccellenza italiano. Le aziende, infatti, hanno capito che gli obiettivi a breve termine, come il mero risparmio economico, non pagano sui risultati di business di medio-lungo periodo a cui puntano i Brand in espansione. Serve lungimiranza verso un’evoluzione tanto digital e tecnologica quanto geografica. Un salto quantico che Intarget può permettere loro di fare grazie al suo ecosistema di expertise”.