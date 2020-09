Unicredit, Mirko Bianchi nominato Ceo del Group Wealth Management & Private Banking

Mirko Bianchi, nella foto, attualmente co-Cfo del gruppo Unicredit, è stato nominato Ceo del Group Wealth Management & Private Banking con il compito di proseguire lo sviluppo di successo nei mercati primari del Gruppo. A diretto riporto dei co-Ceo Commercial Banking Western Europe, Francesco Giordano e Olivier Khayat, Mirko Bianchi sarà affiancato da Stefano Vecchi, che oltre al suo attuale ruolo di Head of UniCredit Wealth Management Italy e Amministratore Delegato di Cordusio Sim, è stato nominato Vice Ceo del Group Wealth Management & Private Banking. Mirko Bianchi continuerà a far parte del Group Executive Management Committee, mentre il Co-Cfo Stefano Porro assume la responsabilità esclusiva della funzione Cfo riportando a Wouter Devriendt, Head of Group Finance & Controls. Marco Bizzozero, ex Ceo del Group Wealth Management & Private Banking e membro dell’Emc, lascia il gruppo per perseguire un’opportunità imprenditoriale con una Fintech statunitense. Le nomine saranno in vigore dal 1° ottobre.