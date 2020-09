Fincantieri consegna a Monfalcone 100esima unità da crociera

Fincantieri consegnerà stasera a Monfalcone (Gorizia) la centesima unità da crociera costruita dal 1990, anno che segnò la ripresa di questo mercato dopo la lunga pausa seguita all’avvento del traffico aereo che soppiantò i lunghi viaggi con i transatlantici. Si tratta della “Enchanted Princess” che verrà consegnata alla società armatrice Princess Cruises, brand della statunitense Carnival Corporation, primo operatore al mondo nel comparto. Rispetto al passato si tratterà di una cerimonia dai numeri molto contenuti nel pieno rispetto delle misure in atto per prevenire e contrastare episodi pandemici. La Enchanted Princess è la prima nave ad essere consegnata dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Il programma prevede l’intervento dell’ad del gruppo, Giuseppe Bono (sul totale di 100 sono 77 le “navi bianche” consegnate da quando è alla guida del colosso italiano), quelli dei vertici del gruppo americano che saranno collegati in diretta oltreoceano per testimoniare la ripartenza del mercato. Fincantieri ha 44 unità da crociera nel portafoglio ordini.