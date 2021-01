Valextra: Xavier Rougeaux è il nuovo amministratore delegato

Xavier Rougeaux ha ottenuto l’incarico di amministratore delegato di Valextra. Il nuovo manager prende il posto di Sara Ferrero, che è stata alla guida del marchio di pelletteria per ben sei anni, con effetto immediato.

Nella nota diramata alla stampa si legge: “Gli azionisti, il consiglio di amministrazione, il management team e tutti i collaboratori di Valextra ringraziano Sara Ferrero per i risultati raggiunti in termini di consolidamento e crescita internazionale del brand, e le augurano il meglio per le sue prossime sfide professionali”.

Il manager è stato alla guida del luxury brand inglese di pelletteria Smythson. In precedenza, ha cooperato con altri marchi di grande rilevanza come Sergio Rossi e Loro Piana. Inoltre, nel 2015 e nel 2016 ha ricoperto il ruolo di direttore marketing e commerciale di Valextra.

In parallelo, il manager Ralph Toledano è stato investito della carica di nuovo membro del consiglio di amministrazione. Egli ha lavorato per aziende nell’ambito del luxury come Karl Lagerfeld, Chloé, Guy Laroche e Victoria Beckham di cui è ancora chairman. Toledano è anche presidente della Fédération Française de la Haute Couture et de la Mode e collaboratore di Neo Investment Partners che otto anni fa ha acquisito una quota di maggioranza di Valextra.