Premio Campiello, Veltroni nominato presidente della Giuria dei Letterati

Prende il via la 59esima edizione del Premio Campiello, quest’anno con presidente della Giuria dei Letterati Walter Veltroni. Tra le novità di questa edizione, due nuovi ingressi nella Giuria dei Letterati, dopo la triste scomparsa di Philippe Daverio. Si tratta di Edoardo Camurri, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico, e Daria Galateria, scrittrice, accademica e traduttrice. “Il Premio Campiello – ha spiegato Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto – va avanti e anche quest’anno affida la guida della Giuria dei letterati ad una personalità di spicco della cultura italiana. Ringrazio a nome di tutta la Fondazione Walter Veltroni per aver accettato l’incarico. Siamo certi che guiderà al meglio i lavori della Giuria che abbiamo ulteriormente incrementato: diamo oggi il benvenuto anche a Edoardo Camurri e Daria Galateria. È così che diamo avvio ufficialmente alla 59esima edizione del nostro Premio letterario: una manifestazione culturale tra le più importanti e seguite in Italia, che rappresenta l’espressione delle energie e dell’impegno degli imprenditori veneti nella promozione della cultura.” Con la definizione della Giuria dei Letterati parte ufficialmente la 59esima edizione del Premio Campiello.